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Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer, İpsala Ticaret Borsası ile İpsala Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer, İpsala Meslek Yüksekokulunu ziyaret ederek okul müdürü Dr. Öğrt. Üyesi Hayati Arda’yı makamında ziyaret etti.

Daha sonra İpsala Ticaret Borsasına geçen Zafer ve Arda burada İpsala Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Sezer, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Önalan, Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Dubacı ve Genel Sekreter Cüneyt Altınbaş tarafından karşılandı.

İpsala Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Sezer,”Trakya Üniversitemiz ve Eğitim alanındaki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Eğitim sektörünün her branşında mesai ve emek harcayan değerli hocalarımıza kolaylıklar dileriz.Nazik ziyaretlerinden dolayı Rektör Yardımcımıza ve İpsala MYO Müdürüne teşekkür ederiz” dedi.