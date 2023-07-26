Balkan Üniversiteler Birliği Genel Kurulu öncesi bir dizi görüşmelerde bulunmak üzere Bosna Hersek’e giden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Aliya İzzetbegoviç’in kabrini ve Kovaçi Şehitliği’ni ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Trakya Üniversitesi heyeti, Srebrenitsa Soykırımı’nın 28. yıl dönümünde, Bosna Hersek temasları kapsamında ilk ziyaretini, merhum lider Aliya İzzetbegoviç’in kabri ile Kovaçi Şehitliği’ne gerçekleştirdi.

Bu yıl Tuzla Üniversitesi ev sahipliğinde, 27-28 Eylül 2023 tarihlerinde 7'ncisi düzenlenmesi planlanan Balkan Üniversiteler Birliği Genel Kurul Toplantısı’nın detaylarını görüşmek üzere Bosna Hersek’e giden Balkan Üniversiteler Birliği (BUA) Genel Sekreteri ve Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Dış İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu ve Öğr. Gör. Enes Turbic’ten oluşan Trakya Üniversitesi heyeti, Bosna-Hersek’in ilk devlet başkanı Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç’in kabri ve Kovaçi Şehitliği’ni ziyaret etti.

Rektör Tabakoğlu başkanlığındaki heyet; Osmanlı Dönemi’nden kalan tarihî mezar taşları ile anıt niteliği taşıyan, Aliya İzzetbegoviç’in mezarına ve Bosna Savaşı’nın acı hatıralarına ev sahipliği yapan Kovaçi Şehitliği’nde dua etti.

İki milletin ortak tarihinin en büyük sembolü olan Kovaçi Şehitliği’ni ve Bosna Hersek’in ve İslam coğrafyasının son dönemde yetiştirdiği büyük şahsiyetlerden biri olan merhum Aliya İzzetbegoviç’in kabrini ziyaret ettiklerini ifade eden Rektör Tabakoğlu, “Ziyaretimiz, insanlığın kanayan yarası Srebrenitsa Katliamı’nın yıldönümünden kısa bir süre sonra gerçekleşmesi, acının hala ne kadar taze olduğunu bize hatırlattı. Geçmişin acı hatıralarından dersler çıkararak Bosna halkının ve Balkan coğrafyasının hak ettiği barışın bir daha bozulmaması için var gücümüzle çalışmalıyız. Bu noktada Trakya Üniversitesi olarak lokomotif gücü olduğumuz Balkan Üniversiteler Birliği Genel Kurul Toplantısı’nın Tuzla Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi ile bu coğrafyadaki tüm yükseköğretim kurumlarını bir araya getireceğiz. Balkanların gelişmesi ve kalkınması için adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz.” diye konuştu.