Türkiye genelinde yağış beklenmezken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya ile Kuzey Ege kıyılarında toz taşınımı görüleceği tahmin edildiğinden bu konuda uyarıda bulundu.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Nisan Perşembe gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Marmara, Ege, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilen meteorolojik rapora göre sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Trakya ile Kuzey Ege kıyılarında toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.