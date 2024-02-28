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Saat 20.00’de Lüleburgaz’da oynanan karşılaşmayı İpsala Veteranlar, 3-2 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Trakya Vetertanlar Ligi’nde mücadele eden İpsala Veteranlar, geçtiğimiz pazartesi günü akşamı deplasmanda Lüleburgaz Masterler SKD ile karşılaştı.

Saat 20.00’de Keşan Atatürk Stadı Mustafa kaldı Sahası’nda oynanan karşılaşmayı Keşanspor Veteranlar 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Ahmet Bayram, Trabzon’da fırtına gibi

Ahmet Bayram, Trabzon’da fırtına gibi

Trakya Veteranlar Ligi’nde mücadele eden Keşanspor Veteranlar, geçtiğimiz Pazartesi günü akşamı kendi sahasında Malkara Veteranlar ile karşılaştı.

Karşılaşmayı 3-1 kazanan Keşan Çarşı Veteranlar maçtan galibiyet ve 3 puanla ayrıldı.

Trakya Veteranlar Ligi'nde pazartesi günü Çarşı Veteranlar-Ergene Yıldız Veteranlar, Keşanspor Veteranlar - Malkara Veteranlar ve İpsala Veteranlar - Lüleburgaz Masterler karşılaşmaları oynandı. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Çarşı veteranlar geçtiğimiz Pazartesi günü akşamı deplasmanda Ergene Yıldız Veteranlar ile karşılaştı.

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