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Edirne'de Trakya Veteranlar Ligi'nde mücadele eden Keşanspor Masterlar ile Anafartalar Veteranlar'ın rakipleriyle buluşmalrarı çekişmeli anlara sahne oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Trakya Veteranlar Ligi’nde mücadele eden Keşanspor Masterler deplasmanda Tekirdağ Veteranlar ile 1-1 berabere kalırken, ligdeki diğer Keşan temsilcisi Anafartalar Veteranlar ise deplasmanda karşılaştığı Silivri Veteranlar’da 3-0 mağlup oldu.

Öte yandan Edirne U14 Ligi’nde mücadele eden Keşan Genç Ordu ise, Saraçhane Stadı'nda Uzunköprü Veteranlar ile karşılaşmasından 4-1 galip ayrıldı. Bu galibiyetle Keşan Genç Ordu, ligi üçüncü olarak tamamladı.