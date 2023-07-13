TREDAŞ, Trakya Bölgesi'nde 20 bin kilometrekarelik alanda, yaklaşık 2 milyon kişiye yeterli ve kaliteli enerji sağlamak için sıcak havalarda sahada görev yapan ekiplere moral ziyareti düzenlerken, kendilerine tatlı ikramında da bulunuyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), Trakya Bölgesi'nde 20 bin kilometrekarelik alanda, yaklaşık 2 milyon kişiye yeterli ve kaliteli enerji sağlamak için sahada görev yapan ekiplere moral ziyareti düzenliyor.

Sıcak yaz aylarında çalışmalarını gayretle sürdüren saha ekiplerine düzenli olarak ziyaret gerçekleştiren TREDAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğü, ekiplerin moral ve motivasyonlarını arttırmak için ziyaretler gerçekleştiriyor.

Kurumsal politikası içerisinde “çalışan motivasyonuna” ayrıca dikkat çeken TREDAŞ, zorlu koşullarda çalışmalarını sürdüren saha ekiplerinin yanında oluyor.

TREDAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğünce Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesindeki arıza onarım bakım çalışanlarına görevlerini aksatmayacak şekilde ziyaret gerçekleştirilirken, çalışanlara tatlı ikramında bulunuldu.