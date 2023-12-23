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Kurulduğu günden bugüne sosyal belediyecilik anlamında en güzel projeleri hayata geçiren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, dev bir projeye daha imzasını attı. Çorlu Belediyesi ile birlikte yürütülen proje ile Çorlu ilçesine Trakya’nın en büyük Gösteri ve Kongre Merkezi kazandırıldı.TEKİRDAĞ (İGFA) - Çorlu ilçesinde vatandaşların hizmetine sunulan Ünal Baysan Gösteri ve Kongre Merkezi açılış töreninin açılış konuşmasını yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yüksel Özdal, Ünal Baysan Gösteri ve Kongre Merkezi ile ilgili teknik bilgiler verdi. Yüksel Özdal’ın ardından konuşma yapan geçmiş dönem Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan, “Kültür bir ülkenin temel taşıdır. Bir sanatçı o ülkenin gelişmesine katkı sunar. İlçemize kazandırılan bu merkez ile vatandaşlarımız ülkemizdeki ve dünyadaki tüm gelişmelerden haberdar olacak. Bu salonu sizlere emanet ediyorum. İnşallah bu salonda çok güzel etkinliklerde bir arada olacağız.” dedi ve merkeze adının verilmesinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek projenin hayata geçmesinde başta Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. Törende konuşma yapan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Ünal Baysan Gösteri ve Kongre Merkezi’nin bölgeye katacağı değerden bahsederek projeye verdiği destekten dolayı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’a teşekkür etti.

BAŞKAN KADİR ALBAYRAK, “GÖRKEMLİ TESİSİMİZ KÜLTÜREL, SANATSAL VE AKADEMİK ORGANİZASYONLARA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK”

Törende konuşma yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “Büyükşehir Belediyesi olarak Cumhuriyet’imizin 100. yılına yakışan prestij projelerimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz. En büyük ilçemiz Çorlu’ya, Trakya’nın en büyük gösteri ve kongre merkezini kazandırmanın gurur ve mutluluğu içerisindeyiz. Her ilçe gibi Çorlu ilçemiz de çok değerli. Her ilçemiz hizmetin en iyisini hak ediyor. Çorlu olmasaydı Tekirdağ, büyükşehir olmazdı. Bu kapsamda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Çorlu Belediyesi iş birliğiyle ilimiz ve bölgemiz için dev bir projeye daha imza attık. 6.930 metrekare inşaat alanına sahip, 786 koltuk kapasiteli bu büyük ve görkemli tesisimiz; gösteri, tiyatro, konser, ödül töreni, konferans, panel, sempozyum gibi kültürel, sanatsal ve akademik organizasyonlara ev sahipliği yapacak. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisimizin almış olduğu karar doğrultusunda tesisimize, Çorlu Belediye Başkanı olarak 4 dönem boyunca Çorlu’muza çok önemli hizmetleri olan Sayın Ünal Baysan’ın adını verdik. CHP Tekirdağ İl Başkanlığım döneminde ve Büyükşehir Belediyemizin 1. hizmet döneminde değerli geçmiş dönem Başkanımız Sayın Ünal Baysan ile birlikte halkımıza hizmet vermekten gurur ve mutluluk duydum. Bugün, burada bir kez daha Sayın Başkanımızın gurur ve mutluluğunu kendisiyle paylaşıyorum. Projenin gerçekleşmesinde büyük emeği olan Çorlu Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Sarıkurt’a, Büyükşehir Belediye Meclisi’mizin çok kıymetli üyelerine, değerli mesai arkadaşlarıma ve yüklenici firmaya teşekkür ediyorum.” dedi.

Törende konuşma yapan Çorlu Kaymakamı Murat Eren ilçeye ve kente kültür ve sanat anlamında büyük değer katacak olan Ünal Baysan Gösteri ve Kongre Merkezi’ni bölgeye kazandıran Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’a teşekkür etti. Konuşmaların ardından Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve geçmiş dönem Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan’a plaket ve çiçek takdim etti.

Plaket ve çiçek takdimi sonrasında Ünal Baysan Gösteri ve Kongre Merkezi alkışlar eşliğinde kurdele kesilerek hizmete açıldı. Açılış töreni, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası Salih Demirci ve konuk sanatçı Emine Özata solistliğindeki Rumeli’den 45’liklere Konseri ile son buldu.