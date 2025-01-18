Edirne Keşan’a bağlı Yenimuhacir beldesinde gençler, Belediye Başkanı Tamer Kıral’ın da desteğiyle Trakya’nın en büyük kardan adamını yaptı.Erdoğan Demir/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Edirne Keşan’a bağlı Yenimuhacir beldesinde, bu yıl etkili olan kar yağışı gençlere ilham oldu. Beldede yaşayan gençler, Yenimuhacir Belediye Başkanı Tamer Kıral’ın da desteğiyle büyük bir projeye imza attı: Trakya’nın en büyük kardan adamını yaptılar.

GENÇLERDEN BÜYÜK BAŞARI

Belde meydanında sergilenen dev kardan adam, hem Yenimuhacir halkının hem de çevre ilçelerden gelen ziyaretçilerin ilgisini çekti. Başkan Kıral, “Emeği geçen tüm gençlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Yenimuhacir’imizin her zaman gururu olan gençlerimizle ne kadar övünsek az!” diyerek mutluluğunu dile getirdi.

TRAKYA’NIN YENİ SİMGESİ

Yaratıcı fikirleriyle fark yaratan Yenimuhacir gençleri, bu projeyle hem eğlendi hem de beldelerini tanıtma fırsatı yakaladı. 5 metre boyundaki Kardan adam, Yenimuhacir’in dayanışma ruhunun ve gençlik enerjisinin sembolü haline geldi.

Sosyal medyada da #Yenimuhacir ve #KardanAdam etiketleriyle paylaşılan bu başarı, kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı. Trakya’nın en büyük kardan adamı, bölge halkının gurur kaynağı olmaya devam ediyor!