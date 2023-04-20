Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Keşan Belediyesi arasında engelli bireylerin istihdamına ve sosyal hayata entegre olmasına katkı sağlayacak Engelsiz Yaşam Merkezi için iş birliği protokolü imzalandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediyesi, Keşan TSO, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve KİSEV işbirliğinde Trakya Kalkınma Ajansı'na 2021 SOGEP ‘Engelsiz Keşan Projesi’ hazırlanmıştı.

Keşan’da yaşayan engelli vatandaşların istihdam edilebilirliklerini ve hayat standartlarını artırması, engelli bireylerin sosyo-ekonomik hayata daha aktif katılımını sağlayarak sosyal sorunlarının ortadan kaldırılmasına katkı sağlanması amaçlanan proje ile Keşan’daki engellilerin hayata entegre olabilecekleri kompleks yapının faaliyete geçirilmesine sayılı günler kaldı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, konuyla ilgili olarak Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş’ı ziyaret etti.

Ziyarette Belediye Başkan Yardımcıları Yakup Balcı, Ali Ünal ve Bülent Günsal'ın da hazır bulundu ziyarette, Engelsiz Yaşam Merkezi'nin engelli bireylerin sosyal yaşamın içerisinde tutacak bir projeyi olduğunu belirten Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, “Keşan Belediyesi, Keşan TSO, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve KİSEV işbirliğinde Trakya Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle hazırlanmış bir proje. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde 2 bin 496 metrekarelik alanda kurulan kompleks. Projemizin içerisinde 2500 metrekarelik park alanını gerçekleştiriyoruz. 744 metrekarelik kauçuk zemini, 515 metrekarelik çim alanı, 900 metrekarelikte yaya yolu, engelsiz oyun grupları ve spor serilerinin de olacağı bir proje. Müzik, hareket, sanat, zanaat atölyelerini içerisinde barındıran kütüphanesiyle, kafesiyle, sosyal alanlarıyla birlikte çok özel bir merkez. Tüm bölgeye örnek bir engelsiz yaşam merkezi olacağını da hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.