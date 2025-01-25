Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalyalılara daha iyi hizmet sunma hedefi doğrultusunda, tramvaylarda temizlik ve hijyen çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.ANTALYA (İGFA) - Yılda 33 milyon yolcu taşıyan Antray, Antalyalılara temiz, güvenilir ve konforlu seyahat anlayışıyla kaliteli ulaşım imkanı sağlıyor. Her gün seferlerini tamamlayan tramvaylar, detaylı temizlik ve dezenfekte işlemleriyle yeni güne hazırlanıyor. Gün içinde yoğun şekilde hizmet veren tramvaylar, sefer bitiminde Antalya Ulaşım AŞ’nin Fatih ve Varsak depolama sahalarındaki temizlik hatlarına alınıyor.

İÇ-DIŞ ÖZENLİ TEMİZLİK

Otomatik dış yıkama makinelerinde fırçalı ve tazyikli suyla yıkanan tramvayların dış yüzeyleri özenle temizleniyor. Dış temizliğin ardından ekipler, tramvayların iç kısmına geçerek detaylı bir hijyen çalışması gerçekleştiriyor. Tutunma yerleri, koltuklar, kapı düğmeleri gibi en çok temas edilen noktalar başta olmak üzere tüm alanlar titizlikle temizlenip dezenfekte ediliyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TEMİZLİK ÇÖZÜMLERİ

Tramvay temizliğinde kullanılan sular, arıtma sistemiyle kullanılıyor. Bu sayede çevre dostu bir yaklaşım sergileniyor ve su tasarrufu sağlanıyor. Tramvayların temizlik işlemlerinden sonra, ozon makineleriyle dezenfekte ediliyor. Ozonlama yöntemi sayesinde kötü koku, bakteri ve mikroplar tamamen ortadan kaldırılıyor. Gözle görülmeyen mikroorganizmalar da yok edilerek araçlar bir sonraki gün için hijyenik hale getiriliyor.