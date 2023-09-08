2 Eylül’de Samsun’dan start alan TransAnatolia Rally Raid’de 5 gün geride kaldı. 17 il sınırından geçen, 13 ülkeden 122 yarışmacının katıldığı yarışın dördüncü gününde Haymana kampından start alan sporcular günü Afyonkarahisar’da tamamladı.AFYONKARAHİSAR (İGFA) - 2350 km koşulacak yarışta bugüne kadar Strabon, Tokat, Kösedağ, Çayıralan, Felahiye, Belirsırma, Tuz Gölü, Sakarya, Frigya ve Afyon etaplarında toplam 1770 km geride kaldı.

Castrol POWER1 motosiklet kategorisinde; Yamaha takımından Andora’lı sporcu Pol Tarres 12 saat 7 dakika 51 saniye ile birinci, Yamaha takımından İtalyan Alessandro Botturi ise 12 saat 19 dakika 28 saniye ile ikinci, Aprilla takımından İtalyan sporcu Jacopo Cerutti 12 saat 19 dakika 41 saniye ile üçüncü olarak finish’i gördü.

TransAnatolia’ya ilk kez katılanlar arasında günün en iyi derecesini yapan yarışmacıya verilen Castrol POWER1 en iyi Rookie özel ödülünü; yarışın Hollanda’lı sporcu Alex Sluyter ödülün sahibi oldu.

Yarışın 6.gününde Afyonkarahisar’dan start alacak yarışmacılar, Süvarinin İzinde ve Dumlupınar özel etaplarıyla birlikte toplam 269 km yol kat ederek günü Kütahya Simav’daki kamp alanında noktalayacaklar.