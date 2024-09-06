TransAnatolia Rally Raid’in beşinci gününde Tunceli Ovacık’taki kamp alanından start alan yarışmacılar, günü Bingöl’deki kamp alanında noktaladı.TUNCELİ (İGFA) - TransAnatolia’da 5 Eylül Perşembe sabahı Tunceli Ovacık’taki kamp alanından start alan yarışmacılar, sırasıyla Kangallı, Pülümür, Yayladere, Körboğa, Arıcılar etaplarında toplam 291 km’lik parkurla günü Bingöl’deki kamp alanında tamamladı.

Yarışın beşinci gününde ise sıralamalar değişmeden devam ediyor. 5 Eylül Perşembe günkü yarışın sıralamaları;

Castrol Power 1 Motosiklet kategorisinde; Sherco takımından İspanyol Lorenzo Sanchez Santolino 16 saat 17 dakika 22 saniye ile birinci, Yamaha takımından İtalyan Allessandro Botturi 16 saat 35 dakika 45 saniye ile ikinci, Yamaha takımından İtalyan Matteo Drusiani 17 saat 6 dakika 32 saniye ile günü üçüncü tamamladı.

Otomobil klasmanında SSV kategorisinde; Büyük Britanya ve Fransa’dan yarışa katılan Paul Severin-Delphine Delfino ekibi 17 saat 50 dakika 16 saniye ile birinci, Japon ve Fransız Shinsuke Umeda-Paul Durame ikilisi 19 saat 31 dakika 46 saniye ile ikinci, Fransız Jean Luc Ceccaldi-Remi Boulanger ikilisi ise 19 saat 49 dakika 29 saniye ile günü üçüncü tamamladı.

Otomobil kategorisinde; Dacia Duster ile Romanya’dan yarışa katılan Marian Andreev-Marius Pop 23 saat 54 dakika 12 saniye ile ilk sırada yarışa devam ederken, Mitsubishi L 200 ile yarışan Ahmet Bağce-Uğur Tepe 34 saat 15 dakika 37 saniye ile ikinci tamamlarken, Suzuki Grand Vitara ile Alican Eriç-Ergün Örentel ikilisi 63 saat 46 dakika 54 saniye ile günü üçüncü tamamladı.

Kamyon kategorisinde Mercedes Unimog ile yarışan İtalyan Marino Mutti-Andrea Mazzoleni ikilisi 28 saat 55 dakika ile günü tamamladı.

Yarışın altıncı gününde Bingöl’deki kamp alanında start alacak yarışmacılar, Adaklı, Kaynakdüzü, Şerafettin Dağı, Arakonak, Gevaş ve Bağlama etaplarından geçerek, günü Van’da tamamlayacaklar.

Bu yıl TransAnatolia’ya Türkiye, İtalya, İsviçre, Romanya, Belçika, Birleşik Krallık, Fransa, Hollanda, Almanya, İspanya ve Japonya’dan yarışçılar katıldı. 7’si raid olmak üzere rally’de 36 motosiklet, 15’i raid olmak üzere rally’de 3 otomobil, 5 SSV ve 1 Kamyon’dan oluşan 71 araç ve 91 yarışçı mücadele ediyor.