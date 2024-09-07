TransAnatolia Rally Raid’in altıncı gününde Bingöl’deki kamp alanından start alan yarışmacılar, günü Van’da noktaladı.BİNGÖL (İGFA) - TransAnatolia’da 6 Eylül Cuma sabahı Bingöl’deki kamp alanından start alan yarışmacılar, sırasıyla Adaklı, Kaynakdüzü, Şerafettin Dağı, Arakonak, Gevaş ve Bağlama etaplarında toplam 434 km’lik yarışın en uzun parkuruyla günü Bingöl’deki kamp alanında tamamladı.

Yarışın altıncı gününde de sıralama değişmedi. 6 Eylül Cuma günkü yarışın sıralamaları şöyle;

Castrol Power 1 Motosiklet kategorisinde; Sherco takımından İspanyol Lorenzo Sanchez Santolino 17 saat 39 dakika 7 saniye ile birinci, Yamaha takımından İtalyan Allessandro Botturi 17 saat 59 dakika 3 saniye ile ikinci, Yamaha takımından İtalyan Matteo Drusiani 18 saat 30 dakika 46 saniye ile günü üçüncü tamamladı.

Otomobil klasmanında; SSV kategorisinde; Büyük Britanya ve Fransa’dan yarışa katılan Paul Severin-Delphine Delfino ekibi 19 saat 28 dakika 37 saniye ile birinci, Japon ve Fransız Shinsuke Umeda-Paul Durame ikilisi 21 saat 6 dakika 41 saniye ile ikinci, Fransız Jean Luc Ceccaldi-Remi Boulanger ikilisi ise 21 saat 18 dakika 44 saniye ile günü üçüncü tamamladı.

Otomobil kategorisinde; Dacia Duster ile Romanya’dan yarışa katılan Marian Andreev-Marius Pop 26 saat 3 dakika 33 saniye ile ilk sırada yarışa devam ederken, Mitsubishi L 200 ile yarışan Ahmet Bağce-Uğur Tepe 36 saat 19 dakika 38 saniye ile ikinci tamamlarken, Suzuki Grand Vitara ile Alican Eriç-Ergün Örentel ikilisi 65 saat 48 dakika 7 saniye ile günü üçüncü tamamladı.

Kamyon kategorisinde Mercedes Unimog ile yarışan İtalyan Marino Mutti-Andrea Mazzoleni ikilisi 31 saat 16 dakika 32 saniye ile günü tamamladı.

Yarışın son gününde Van Kalesi önünden start alacak yarışmacılar, Urartu ve Ortanca etaplarından geçerek, Van Kalesi’nde finish görecekler. TransAnatolia ile motor sporlarına ilk kez ev sahipliği yapan Van, Van Valisi Sayın Ozan Balcı’nın ve yarışmacıların katılımıyla Van Kalesi’nde saat 14.00’te düzenlenecek finish töreniyle sona erecek.

Bu yıl TransAnatolia’ya Türkiye, İtalya, İsviçre, Romanya, Belçika, Birleşik Krallık, Fransa, Hollanda, Almanya, İspanya ve Japonya’dan yarışçılar katıldı. 7’si raid olmak üzere rally’de 36 motosiklet, 15’i raid olmak üzere rally’de 3 otomobil, 5 SSV ve 1 Kamyon’dan oluşan 71 araç ve 91 yarışçı mücadele ediyor.