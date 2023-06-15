Türkiye Trap Şampiyonasında madalyaların tek sahibi Kağıtspor oldu.KOCAELİ (İGFA) - Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Trap Türkiye Şampiyonası, Konya’da gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı sporcuları şampiyonaya ambargo koydu.

KÜRSÜYE AMBARGO KOYDULAR

Trap Türkiye Şampiyonasında büyük erkekler kategorisinde mücadele eden Büyükşehir Kağıtspor’un başarılı sporculardan Nedim Tolga Tunçer 1., Murat İlbilgi 2. ve Oğuzhan Tüzün 3. olarak izine az rastlanır bir başarıya imza atıp, kürsüye ambargo koydu.

Şampiyonada bireysel mücadelenin haricinde düzenlenen Takımlar Şampiyonasında Büyükşehir Kağıtsporlu 3 sporcunun oluşturduğu Mavi Beyazlı takım, Türkiye takım rekoru kırarak şampiyon oldu.

HÜSEYİN EFE MİLLİ TAKIM YOLCUSU

Genç erkek kategorisinde mücadele eden Büyükşehir Kağıtsporlu Hüseyin Efe Özmen yarışmada 115 puan ile yarışmanın gençler kategorisinde en yüksek puanını atarak Milli Takıma girmeye hak kazandı. Mavi Beyazlı sporcu Güney Kore’de gerçekleşecek Dünya Gençler Şampiyonasına Ay Yıldızlı formayla katılmaya hak kazandı.