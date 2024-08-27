Trendyol, dünyada sürdürülebilirliğin yönünü belirleyen COP29 kapsamındaki çalışmalarını Bakü’de başlattı.İSTANBUL (İGFA) - Sürdürülebilirliğe verdiği önem ve bu konudaki kapsamlı bakış açısıyla önemli adımlar atan Trendyol, COP29 kapsamındaki çalışmalarının ilkini de Bakü’de gerçekleştirdi.

Trendyol, 11-22 Kasım 2024 tarihlerinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilecek COP29 etkinliği öncesi, COP29 Başkanlığı tarafından düzenlenen, geniş katılımlı medya çalıştayının gerçekleştirilmesine katkı sağladı.

Medyanın, iklim değişikliğine dair farkındalığı geniş kitlelere yaymadaki önemini ve bu yönde geliştirilebilecek medya stratejilerini merkezine alan çalıştayda, COP29 organizasyonuna ve hedeflerine dair bilgilendirmeler yapıldı. COP29 Baş Müzakerecisi Yalchin Rafiyev, COP29 Operasyon Direktörü Narmin Jarchalova ve BM Mukim Koordinatörü Vladanka Andreeva, çalıştay kapsamındaki panelin katılımcıları arasında yer aldı.

Türk işletmelerinin, e-ihracat yoluyla, sınır ötesi ticarette rekabet gücünü artırmak adına başlattığı yurtdışı açılım sürecinde Trendyol, geçtiğimiz sene Pasha Holding iş birliği ile Azerbaycan pazarına giriş yapmıştı. Trendyol, Azerbaycan’da açıldığından bu yana ülkenin en çok indirilen ve kullanılan platformu konumunda bulunuyor. Ülkede, yaklaşık 2 milyon müşteri Trendyol’u aktif bir şekilde kullanıyor. Şirket, son 1 yılda yerli işletmelerin 10 milyondan fazla siparişini Azerbaycan’a ulaştırmış durumda.