Trendyol, platformundaki başarılı satıcıları ödüllendirmeye devam ediyor. Mayıs ayı ödüllerinin sahibi İstanbul ve Bursa’da faaliyet gösteren 6 marka oldu.İSTANBUL (İGFA) - Her ay düzenlenen Trendyol Star Ödülleri’nde Mayıs ayı kazananları belli oldu.

Mayıs ayında ‘En İyi Operasyon Yönetimi’ ödülünü İstanbul’dan “Eti Online” aldı.

‘En Hızlı Büyüyen’ marka ödülünü İstanbullu “The Fame Alternatif Giyim” firması alırken, ‘En İyi Müşteri Deneyimi’ ödülü ise Bursa’dan “BKM22” markasına verildi.

‘En Çok Öğrenen’ ödülünü İstanbullu “Lord Tshirt, ‘En Aktif Satıcı Paneli Kullanıcısı’ ödülünü İstanbullu “FDF Store” markası alırken “En İyi Kampanya Yönetimi” ödülünü ise yine İstanbullu “GO Aksesuar” markası aldı.