TOFAŞ 2024-2025 Sezonu kadro yapılanma çalışmaları kapsamında Birleşik Amerikalı pivot Trevor Thompson ile anlaşma sağladı.BURSA (İGFA) - 2024-2025 Sezonu transfer çalışmalarını sürdüren kulübümüz, kadrosunu geçen sezon Peristeri ile Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde Dörtlü Final oynama başarısı gösteren Birleşik Amerikalı pivot Trevor Thompson ile güçlendirdi. Thompson, geride kalan sezonda Yunanistan’ın Peristeri takımı ile Yunanistan liginde 30 maçta 8 sayı-5.9 ribaund; Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde ise 19 maçta 11.2 sayı-7.8 ribaund-1 blok ortalama istatistiklerine imza atmıştı.

1994 doğumlu ve 2.13 cm boyundaki Trevor Thompson, pivot (5) pozisyonunda görev yapmaktadır.

Yeni sezonda TOFAŞ Basketbol Takımımızın kadrosunda yer alacak olan Trevor Thompson’a ailemize hoş geldin diyor; 2024-2025 sezonunda başarılar diliyoruz.

TREVOR THOMPSON KİMDİR?

12 Haziran 1994 ve 2.13 cm boyundaki Birleşik Amerikalı oyuncu Trevor Thompson, center (5) pozisyonunda görev yapmaktadır.

Long Island, New York’da dünyaya gelen ve kolej kariyerine 2013-2014 sezonuyla Amerikan Kolej Basketbol Ligi (NCAA) takımlarından Virginia Tech University’de başlayan Trevor Thompson kolej kariyerini daha sonra Ohio State University’de sürdürdü.

İlk Avrupa deneyimini 2018-2019 sezonuyla birlikte Fransa’da Sharks Antibes ile yaşayan Thompson, daha sonra sezonu Belçika temsilcisi Telenet Giants Antwerp’de tamamladı.

2019-2020 Sezonunda ise Litvanya temsilcisi Pieno Zvaigzdes Pasvalys ve Çekya ekibi Dekstone Turi Svitavy’de forma giyen Trevor Thompson, 2020-2021 sezonunda Belçika Ligi’nde Kangoeroes Basket Mechelen takımıyla 27 maçta 14 sayı-9 ribaund ortalamalarına imza attı.

2021-2022 Sezonunda Polonya ekibi Twarde Pierniki Torun ile Polonya Ligi’nde 12 maçta 15.2 sayı; Adriyatik Ligi’nde ise 17 maçta 12.5 sayı-8.4 ribaund-1.1 asist-1 blok ortalamalarıyla oynayan Thompson, Kasım 2021’den itibaren formasını giydiği KK Zadar ile Hırvatistan Ligi’nde 31 maça çıkarak 10.9 sayı-6 ribaund-1.2 blok ortalamalarını sergiledi.

2022-2023 Sezonunu İtalya’da Givova Scafati Basket’te 30 maçta 9.5 sayı-8.1 ribaund-1.2 blok ortalamalarıyla geçiren Trevor Thompson, 2023-2024 sezonunda ise Peristeri ile Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde (BCL) Dörtlü Final oynama başarısı göstererek Yunanistan liginde 30 maçta 8 sayı-5.9 ribaund; BCL’de ise 19 maçta 11.2 sayı-7.8 ribaund-1 blok ortalama istatistiklerine imza attı.