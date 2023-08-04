Triatlon dünyasının kalbi 3 gün boyunca Balıkesir’de atacak. Avlu Balıkesir Triatlonu ile Türkiye ilk kez Triatlon Avrupa Şampiyonluğu’na ev sahipliği yapıyor.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir, triatlonda ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyor. 4. kez düzenlenecek Avlu Balıkesir Triatlonu ile Türkiye ilk kez Triatlon Avrupa Şampiyonluğu’na ev sahipliği yapacak.“Güç Seninle” sloganıyla 4-5-6 Ağustos’ta 3 gün boyunca triatlonun kalbi Balıkesir’de atacak. Bu muhteşem organizasyon öncesinde gerçekleştirilen basın lansmanında; Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yücel Yılmaz, Türkiye Triatlon Federasyon Başkanı Bayram Yalçınkaya ve Avrupa Triatlon Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Herwig Grabner duygu ve düşüncelerini anlatarak bilgilendirmelerde bulundu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğindeki organizasyona katılmak için 32’i ülkeden ve Türkiye’den 700’ü aşkın sporcu ve 2 binin üzerinde izleyici Balıkesir’e geldi. Balıkesir’in tanıtımına e ekonomisine büyük katkı sunan “Triathlon Balıkkesir 2023” birçok ülkeden 3 gün boyunca canlı olarak yayınlanacak.

BALIKESİR’İN TANITIMINA BÜYÜK KATKI

Böyle güzel ve anlamlı bir etkinliğin Balıkesir’de gerçekleştiriliyor olmasının gurur verici olduğunu söyleyen Balıkesir Valisi Hasan Şıldak “Büyükşehir Belediyemizin ev sahipliğinde özellikle triatlon gibi güçlü bir spor alanında şehrimizin tanıtımı, gelişimi adına büyük bir katkı. Bu sporun uluslararası düzeyde de gerçekleştiriliyor olması apayrı bir değer taşıyor. Bu anlamda hem Triatlon Federasyonu’nu Balıkesir’i seçtiği için hem de bu güzel etkinliğe ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyemizi tebrik ediyorum. Biz de Valilik olarak güvenlik, sağlık alanında şampiyonanın başarılı ve verimli geçmesi için tüm tedbirlerimizi aldık. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz koordinasyonunda çalışmaları takip ediyoruz. Avlu Yaşam Merkezi bu iş için biçilmiş kaftan. Böyle bir şehirde görev yapmak benim adıma da son derece mutluluk verici.” dedi.

“BALIKESİR’DE BU İŞİN MAYASI VAR”

Sadece ev sahibi değil aynı zamanda Triatlon Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu dile getiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yücel Yılmaz “Böyle güzel bir organizasyonda devletimizin tüm imkânlarını kullanmamızı sağlayan Valimize çok teşekkür ediyorum. Federasyonumuza destek veren Avrupa Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesine geldiği için de teşekkür ederim. Balıkesir triatlonu çok seviyor. En çok kulübü ve sporcusu olan şehirlerden biriyiz. Balıkesir’de bu işin mayası var.” dedi.

HEDEFİMİZ; DÜNYA TRIATLON YARIŞMASI’NA EV SAİPLİĞİ YAPMAK

Bayram Yalçınkaya’nın, Balıkesir’e geldiğinde Avlu’yu gördüğünü ve buranın gerekli koşullar sağlandığında triatlon için çok elverişli olduğunu söylediğini belirten Başkan Yücel Yılmaz “Bu zamana kadar yaptığımız organizasyonları çok beğendikleri için bizi yönetime aldılar. Hem gençlerimize örnek olacak hem de şehrimizin tanıtımını yapacak bir organizasyon. Katılım çok fazla şu an şehirdeki tüm oteller dolu. İlimizin yapacağı en önemli etkinliklerden biri. Bir sonraki hedefimiz Dünya Triatlon Yarışmasının burada yapılması. Etkinliğimizde birçok gönüllü çalışıyor hepsine çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

TRIATLON LİSESİ AÇILACAK

Triatlon Avrupa Şampiyonası’nın, Türkiye’de gerçekleştirilen en önemli organizasyonlardan birisiolduğunu ifade eden Türkiye Triatlon Federasyon Başkanı Bayram Yalçınkaya “Burada olmak bizi güvende hissettirdi. Çünkü Balıkesir Valiliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bizlere geçmişte çok büyük desteklerde bulundu. Burada Avrupa Kupası’na talip olurken çok rahat ve kendimizden emindik.Talebimiz Avrupa Federasyonu tarafından hemen kabul edildi. Balıkesir yıllardır inanılmaz triatlona destek veren bir kent. Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü triatlona çok sahip çıkmışlar. Bu yıl ilk kez Triatlon branşında tematik bir lise, Triatlon Lisesi açılacak. Balıkesir’de hep ilkleri gerçekleştirdik. Bu parkur; Avrupa ve Dünya’da yok. Gören yabancılar inanılmaz etkileniyor. Kompakt bir parkur. Böyle bir parkurun örneği yok. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”dedi.

AVLU TRIATLON İÇİN MÜKEMMEL BİR LOKASYON

Balıkesir’e ilk kez 2 yıl önce geldiğini ve yeniden geldiği için büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Avrupa Triatlon Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Herwig Grabner “Mükemmel bir lokasyon, bir şampiyona için tüm şartlar çok elverişli. Görüp görebileceğimiz en güzel havuz. 32 ülkeden gelerek şampiyonada yarışacak tüm sporculara başarılar dilerim.” dedi.

İLK ALTIN MADALYALAR SAHİPLERİNİ BULDU

Avrupa Triatlon Şampiyonası’na verdikleri desteklerinden dolayı Avrupa Triatlon Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Herwig Grabner tarafından; Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Türkiye Triatlon Federasyon Başkanı Bayram Yalçınkaya’ya altın madalyalarını takdim etti.