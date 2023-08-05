32 ülkeden700 sporcunun katıldığı “Avlu Balıkesir Triatlonu Avrupa Şampiyonası", Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde “Güç Seninle” sloganıyla başladı. Yüzme, koşu ve bisiklet parkurlarına katılan sporcular Balıkesir’e aşık olduklarını dile getirdi.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonunun iş birliğiyle organize edilen Avlu Balıkesir Triatlonu Avrupa Şampiyonası ile Türkiye, ilk kez Triatlon Avrupa Şampiyonluğu’na ev sahipliği yapıyor.İçerisinde; alışveriş merkezleri, yüzme havuzu ve koşu parkurunun bir arada olması nedeniyle Avlu Balıkesir yabancı sporcuların ve Avrupa Triatlon Birliği’nin dikkatini çekti. Avlu Balıkesir, Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyon yeteneğiyle de Dünya Şampiyonası’nın kapısını araladı. 32 ülkeden 700 sporcunun katıldığı “Avlu Balıkesir Triatlonu Avrupa Şampiyonası” için sporcuların haricinde de 2 binden fazlada yabancı seyirci de Balıkesir’e akın etti.



YÜZ –KOŞ - SÜR Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yücel Yılmaz, Türkiye Triatlon Federasyon Başkanı Bayram Yalçınkaya ve Avrupa Triatlon Birliği Yönetim Kurulu Üyesi HerwigGrabner’in basın toplantısı ile tanıtımını yaptıkları triatlonda sporcular sabah erken saatlerde ter dökmeye başladı. Bisiklet, koşu ve yüzme etaplarından oluşan Avlu Balıkesir Triatlonu Avrupa Şampiyonası’nda sporcular, genç erkek, genç kadın, elit erkek, elit kadın kategorilerinde mücadele ediyor. “Triathlon Balıkesir 2023” https://www.youtube.com/@TurkiyeTriatlonFederasyonu adresinden canlı olarak izlenebiliyor.



BURADA OLMAK ÇOK KEYİFLİ Avrupa Triatlon Birliği Yönetim Kurulu Üyesi HerwigGrabner, şampiyonanın düzenlediği Avlu Balıkesir hakkında düşüncelerini ; “Burada olmak keyifli, çünkü çok iyi hazırlanmış bir alan. Avrupa Şampiyonası için kesinlikle uygun görünüyor” sözleri ile dile getirdi.



‘SPORCUSUNDAN İDARECİSİNE AŞIK OLDUK’

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin çok büyük katkılarıyla şampiyonayı düzenlediklerini belirten Türkiye Triatlon Federasyon Başkanı Bayram Yalçınkaya, “Burada çok güzel bir organizasyon yapıyoruz. Burası gerçekten inanılmaz güzel bir yer. Bu sadece benim düşüncem değil, buraya gelen tüm sporcu, idareci, Avrupa Federasyonu yönetimi herkes buraya aşık oldu diyebiliriz. Yücel başkanımıza güvenerek böyle bir Avrupa Şampiyonası’nı Balıkesir’e alma talebinde bulunduk” dedi.