Türkiye Triatlon Federasyonu’nun 2024 yılı yarış programına alınan 2024 Mudanya Triatlonu için, Mudanya Kaymakamlığı’nda federasyon temsilcileri ve ilgili kurum amirleriyle koordinasyon toplantısı yapıldı.BURSA (İGFA) - Mudanya, 11 Ekim Mudanya Mütarekesi’nin 102. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında Triatlon Türkiye Kupası Finali’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi başkanlığındaki koordinasyon toplantısına Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Çağlar Yeni, TTF Organizasyon Kurulu Başkanı Ender Baş ve temsilciler katıldı.

12-13 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenecek yarışma kapsamında yüzme, bisiklet ve koşudan oluşan triatlon parkurları detaylandırıldı. 13-14 yaş M3 kategorisinde puanlı mini triatlon gerçekleştireceği Mudanya’da, genç, elit, yaş grupları ve paratriatlon kategorilerinde puanlı ve puansız sprint, yıldız ve takım bayrak kategorilerinde ise puanlı süper sprint mesafe yarışları yapılacağı öğrenildi.

Hatırlanacağı gibi federasyonun faaliyet takviminde Alanya'da gerçekleştirileceği açıklanan genç, yıldız, M3 ve paratriatlon kategorisinin katılımıyla yapılacak Türkiye Kupası Finali, yer değişikliği sonrası Mudanya'da yapılması kararlaştırılmış, federasyon temsilcileri ve Mudanya Belediyesi arasındaki protokol ise 26 Temmuz’da Bursa'da imzalanmıştı.

