Türkiye Triatlon Federasyonu'nun 2024 yılı yarış programına alınan "Triatlon Türkiye Kupası"na Bursa'nın Mudanya ilçesi ev sahipliği yapacak. Mudanya Triatlonu 12-13 Ekim'de etkileyici bir parkurda gerçekleşecek.BURSA (İGFA) - Mudanya Kaymakamlığı ve Mudanya Belediyesi'nin ev sahipliğindeki Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğinde 12-13 Ekim 2024 tarihinde düzenlenecek Türkiye'nin en prestijli spor etkinliği için ilçe protokolü basın toplantısı düzenledi.

Mudanya Polis Lokali'ndeki toplantıya Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Türkiye Triatlon Federasyon (TTF) Başkan Vekili Bülent Çentik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, TTF Organizasyon Kurulu Başkanı Ender Baş ile birlikte Mudanya'dan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Çağlar Yeni, Emniyet Müdürü Atakan Ateşli, Jandarma Komutanı Yarbay Ercan Yavuz katıldı.

BARIŞIN KENTİNDE BÜYÜK BULUŞMA

Mudanya Triatlonu gibi prestijli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, tarihi ve doğal güzellikleriyle Mudanya’nın tüm katılımcıları ağırlamaya hazır olduğunu belirtti. 11 Ekim 1922 tarihinde imzalanan Mudanya Mütarekesi'nin Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolun en önemli adımlarından biri olarak tarihte yerini aldığını vurgulayan Dalgıç, barışın simgesi ilçenin, Mütareke’nin 102. yıldönümünde Türkiye Kupası Finali gibi büyük bir spor organizasyonu ile kutlamasının ayrı bir gurur kaynağı olacağını söyledi.

DOĞA İLE İÇ İÇE BİR PARKUR

Yerli ve yabancı sporcuların bir araya geleceği Mudanya Triatlonu doğa ile iç içe bir parkurda gerçekleşeceğini ifade eden Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanvekili Bülent Çentik ise, 246 sporcunun yarışacağı etkinlikte, yüzme, bisiklet ve koşudan oluşan trialon parkurunu kategorilerinden başarıyla tamamlayacaklarından kuşkuları olmadığını söyledi. Çentik, organizasyona katkı sağlayan ve ev sahipliği düzeyinde emeklerini esirgemeyen ilçe protokolüne de teşekkür etti.

Mudanya’nın mavi sularında yüzme etabıyla başlayacak yarışın ilçenin eşsiz manzaraları ve tarihi sokaklarında bisiklet ve koşu etaplarıyla devam edeceğini söyleyen Bursa İl Gençlik ve Spor Müdürü Rahmi Aksoy da, yarışların sporda marka kent konumunda Bursa'ya da önemli katkı sunacağını söyledi.

YARIŞLAR İÇİN TRAFİK GÜZERGAHLARINA DİKKAT

Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi ise, Türkiye'nin en önemli triatlon yarışlarından biri olmaya aday 'Mudanya Triatlonu'nu ile ülkenin dört bir yanından ve yurt dışından gelecek triatleri ilçede ağırlayacak olmaktan duyduğu mutluluğunu ifade etti. Kaymakam Terzi, bugüne kadar Mudanya için üç siyah olarak nitelendirdikleri incir, zeytin ve üzümüyle yapılan ilçe tanıtımlarını bu etkinlik sonrasında sporla da pekiştireceklerini belirtti. 12-13 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek bu prestijli spor etkinliği dolayısıyla ilçe merkezi ve bazı noktalarda trafik düzenlemesi yapacaklarını anımsatan Kaymakam Terzi, "Hafta sonu Mudanya'yı ziyaret edecek misafirlerden arzumuz, yarış güzergahları ve saatlerine göre trafiğe çıkmalarıdır. Bu konuda gerekli uyarılar gerek Kaymakamlığımız, gerekse de belediyemizin sosyal medya hesaplarından paylaşılacaktır" dedi.