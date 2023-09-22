PTT Bilgi Teknolojileri A.Ş. (PTT Teknoloji) ile Tripy Mobility Teknoloji Anonim Şirketi A.Ş. (Tripy) arasında Türkiye’nin yerli ve millî ilk MaaS platformu olan TRota’ya yönelik iş birliği protokolü imzalandı.İSTANBUL (İGFA) -Türkiye’nin yerli ve millî ilk MaaS platformu TRota’nın işletmecisi PTT Teknoloji ile Türkiye’nin önemli mikromobilite şirketlerinden olan ve çevreci ulaşım anlayışını Türkiye'de yaygınlaştırmayı hedefleyen Tripy arasında, Tripy’nin mikromobilite hizmetlerine TRota üzerinden erişilebilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında, mikromobilite şirketi Tripy ile TRota Hizmet Olarak Hareketlilik (MaaS – Mobility as a Service) uygulamasının entegre olması sağlanarak, son kullanıcıların Tripy hizmetlerine TRota üzerinden erişmeleri sağlanacak. Böylelikle vatandaşlar, TRota’nın yol tarifi sorgulama ve yolculuk planlama fonksiyonlarının yanı sıra Tripy’e ait mikromobilite araçlarına da aynı arayüz üzerinden ulaşabilecek.

Geliştirilmeye devam eden TRota çok yakında ilk olarak Konya’da faaliyete geçerek Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan toplu taşıma araçları ve diğer ulaşım modlarına da erişim imkânı sunacak.