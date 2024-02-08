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Selçuklu Belediyesi, dünyanın en büyük 5 turizm fuarından biri olan ve bu yıl 27.’si düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT) Tropikal Kelebek Bahçesi standıyla yerini aldı.KONYA (İGFA) - Bu yıl 27.’si düzenlenen turizm sektörünün uluslararası buluşma noktası EMITT Turizm Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. 6-9 Şubat tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi’nde düzenlenen fuarda Selçuklu Belediyesi, Konya'nın tarihi ve doğal güzelliklerinin anlatıldığı stantla yerini aldı. Stantta dünyanın ve Türkiye'nin farklı noktalarından fuarı gezmek için gelen binlerce ziyaretçiye Konya ve Selçuklu’nun tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra Avrupa’nın en büyük kelebek uçuş alanına sahip olan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’nin tanıtımı yapılıyor. Ayrıca fuar çerçevesinde Selçuklu Belediyesi’nin standını ziyaret eden misafirlere Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE) öğrencileri tarafından yetiştirilen sukulent çiçeği hediye ediliyor.

Öte yandan Selçuklu Belediyesi EMMIT 2024 Fuarı’na katıldığı Tropikal Kelebek Bahçesi standıyla Destinasyonlar dalında En İyi Stant Dekoru plaketini aldı.

BAŞKAN PEKYATIRMACI: “KADİM MEDENİYET SELÇUKLU’YU TEMSİL EDİYORUZ”

EMITT fuarında Konya'nın tanıtımına katkı sağladıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Kadim medeniyet Selçuklumuzu bu fuarda temsil ediyoruz ve turizm potansiyelini her platformda anlatmaya özen gösteriyoruz. EMİTT gibi dünyaca tanınan fuarlar da yaptığımız çalışmaların tanıtılmasına vesile oluyor. Belediyemizin standına gelen ziyaretçilerimize Konyamızda, Selçuklumuzda gerçekleştirdiğimiz turizm faaliyetleriyle ilgili bilgilendirmeler yapıyoruz. Bu faaliyetlerimiz arasında Konya Tropikal Kelebek Bahçesi büyük önem taşıyor. Çünkü kelebek bahçemiz Mevlana Müzesi’nden sonra yerli ve yabancı turistlerin en fazla ziyaret ettiği mekan özelliğine sahip. Yine Anadolu'nun en büyük kongre merkezi olan Selçuklu Kongre Merkezi, eşsiz mimarisi ve üst düzey teknolojik altyapı donanımıyla her türlü toplantı, sempozyum, fuar, sergi, gibi sosyal ve kültürel organizasyona imkan sunuyor. Kongre merkezimiz bu anlamda şehrimizin kongre pastasından daha fazla pay alması sağlıyor. Konyamızda hem inanç turizmi hem doğa turizmi noktasında çok sayıda görülmeye ve gezilmeye değer, bilgi sahibi olunması gereken zenginlikler var. Herkesi bu güzellikleri görmeye Konya’mıza davet ediyorum” dedi.