TRT radyolarının usta spikerlerinden Burhan Felek Ödüllü Özcan Atamert vefat etti.İSTANBUL (İGFA) - Acı haberi kendisini yakından tanıyan ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu. Akay, “Atatürk'ün koruması ve muhafız subaylığını yapan Daniş Karabelen Paşa’nın kızı ve aynı zamanda şair, yazar, ressam ve TRT’nin ilk spikerlerinden Özcan Atamert’i, dün 3 Temmuz tarihinde kaybettik" dedi.

1929 doğumlu olan ve çocukluğunda Atatürk’ü tam 7 kez görme mutluluğuna erişmiş bir Cumhuriyet kadını olan Özcan Atamer ile 1990’lı yıllarda aynı dergide köşe yazarlığı yaptığını anlatan Akay, "Atatürk’le olan anılarını bana da defalarca anlatmıştı. Özcan Atamert, 4,5 yaşındayken 1935 yılında Türk havacılık tarihinin en önemli isimlerinden Vecihi Hürkuş ile beraber uçma fırsatı da yakalamıştı. Mekânı cennet olsun inşallah” dedi.

ÖZCAN ATAMERT KARABELEN KİMDİR?

7 Ağustos 1929 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Özcan Atamert Karabelen, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün muhafız subayı Daniş Karabelen Paşa’nın kızıdır.

Mimar Sinan Üniversitesi Dekoratif Resim Bölümünü bitirdi. 1961-1982 yılları arası TRT-Türkiye radyolarında haber, Naklen Yayın, Röportaj spikerliği yaptı. Saray, A.K.M. (Atatürk Kültür Merkezi) ve Şan Sineması’nda naklen Türk Sanat Müziği, Klasik Müzik ve Hafif Müzik konserleri ile İstanbul Festivali kapsamı içindeki Yabancı Topluluk ve Konserlerini sundu.

Kendi hazırlayıp sunduğu “Cumartesi Şenliği” adındaki eğlence programlarını halk karşısında gerçekleştirdi.

TRT`de 1982’den 2003 yılına kadar sözleşmeli prodüktör spiker olarak ‘Caz ve Hafif Müzik Dünyasından’ programlarını hazırladı ve sundu.

TRT 1`de ‘Selam Anılar’ programını sundu. Sanat kuruluşları, çeşitli Dernekler ve TRT’den ödül, teşekkür ve onur belgeleri aldı.

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi-MSÜ Mezunlar Derneği şeref üyesidir. Şiirlerini, ‘Geçmişten Sesler ve Her zaman Bahar’ adlı ilk şiir kitabında topladı.

2009’da Türk basınına 50 yıl şerefle hizmet nedeniyle Gazeteciler Cemiyeti’nden Burhan Felek onur ödülünü aldı. Merhum Kadir Atamert ile evlilik yapmış olan Özcan Atamert`in, İlknur adında bir kızı dünyaya geldi.