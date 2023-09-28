TSK Spor Gücü Ateşli Silahlar Erkek Tabanca Takımı; 23-29 Eylül 2023 tarihleri arasında Rio de Janerio/Brezilya'da icra edilen 54'üncü CISM Dünya Atış Şampiyonası'na katıldı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, şampiyona sonucunda TSK Spor Gücü Ateşli Silahlar Erkek Tabanca Takımı 25 m. yavaş/çabuk branşında 16 ülke arasında tarihinde ilk defa dünya şampiyonu oldu.

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Mu.Asb.Kd.Bçvş. Aydın Güçlü 54'üncü CISM Dünya Atış Şampiyonasında 25 m. yavaş/çabuk branşında 48 sporcu içerisinden 3'üncülük elde etti.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1707312468417016173