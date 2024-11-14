Yunanistan'da gerçekleştirilen Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda kahraman kadın subaylarımız ülkemize şampiyonluğu getirmişti. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısında takım sporcuları bir kez daha tebrik edildi.ANKARA (İGFA) - 41 ülkeden bin 133 sporcunun katıldığı Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda Türk Millî Takımı adına ringe çıkan TSK Spor Gücü personeli 52 kilogramda ve 65 kilogramda Avrupa Şampiyonluğu kazanırken, bir personel ise 67 kilogramda Avrupa Üçüncüsü olarak gururlandırmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısında açıklama yapan Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, sporcuları bir kez daha tebrik etti.

Tuğamiral Aktürk, "Yunanistan’da düzenlenen Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olan, Ankara’daki Şampiyonada kendi kategorilerinde toplamda 17 altın, 25 gümüş ve 11 bronz madalya kazanan, “Kurbağalama” branşında ise Türkiye rekoru kıran Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü takımımızın sporcularını bir kez daha kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

Yunanistan’da düzenlenen Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olan, Ankara’daki Şampiyonada kendi kategorilerinde toplamda 17 altın, 25 gümüş ve 11 bronz madalya kazanan, “Kurbağalama” branşında ise Türkiye rekoru kıran Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü takımımızın… pic.twitter.com/ZMVBnpv3TH— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 14, 2024