Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için temizlik maddelerinin kullanım usul ve esaslarını düzenleyen yönetmelikte önemli değişiklikler yapıldı.ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Sahil Güvenlik için temizlik maddeleri kullanımına dair yönetmelikte önemli değişiklikler yapıldı.

Millî Savunma ve İçişleri Bakanlıkları, 2008 tarihli temizlik maddeleri yönetmeliğini güncelledi.

Yönetmeliğin adı “Kullanım Usul ve Esasları” olarak değiştirildi. Yemek hazırlama, kişisel ve giyecek temizliği ile taşınmazların hijyenine yönelik usuller netleştirildi.

Ağır koşullarda çalışan personele yüzde 50 daha fazla temizlik malzemesi verilecek. Bütçe barış kadrolarına göre hazırlanacak, fiyatlar yıllık kitapçıkta belirlenecek.

Harekât ve doğal afet görevlerinde 30 gün üzeri çalışanlara temizlik malzemesi sağlanacak.

Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girdi, Ek-1 Bedel Ölçüt Tablosu güncellendi.

Uygulamadan Millî Savunma ve İçişleri Bakanları sorumlu olacak.

Söz konusu yönetmeliğe ulaşmak için tıklayabilirsiniz