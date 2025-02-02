Edirne'de CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, 5 teğmenin Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilmesine sert tepki göstererek, kararın Cumhuriyet değerlerine saldırı olduğunu söyledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, ihraç edilen teğmenlerin Harp Okulu’nda yemin töreninde “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyerek bağlılıklarını ifade ettiklerini ve bu onurlu duruşları nedeniyle hukuksuz bir şekilde hedef alındıklarını vurguladı.



TSK'dan 5 teğmenin ihraç kararlarına tepki gösteren Başkan Çakır, “Mustafa Kemal’in adını gururla haykıran subayların susturulmaya çalışılması, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine saldırıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri tarih boyunca bağımsızlığımızın ve güvenliğimizin teminatı olmuştur. Bu ülkenin vicdanlı yurttaşları, Cumhuriyet’in ışığında yürüyen gençlerimiz asla yalnız değildir.”dedi.

Başkan Çakır, eleştirilerinde, kararın hukuk devletine, demokrasiye ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu değerlerine olan inançları derinden sarstığını belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetleri, tarih boyunca milletimizin bağımsızlığının ve güvenliğinin teminatı olmuş, Atatürk’ün ilkeleri doğrultusunda halkın ordusu olarak görev yapmıştır. Ancak bugün görüyoruz ki bu kutsal göreve gönül vermiş, Cumhuriyet değerlerine yürekten bağlı ve ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ diyerek yemin etmiş olan genç subaylarımız, hukuksuz bir şekilde hedef alınmıştır" diye konuştu.