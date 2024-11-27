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Yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız" ifadeleri yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, terörle mücadelenin aynı kararlılık ve azimle sürdüğü kaydedildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri terörist avını sürdürüyor.

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