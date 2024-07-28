Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2 yıl boyunca Somali’de görev yapmasını öngören ve dün TBMM'de kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Somali'deki görevini 2 yıl daha uzatan tezkerenin TBMM'de kabul edilmesi sonrasında ilgili karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Siyasi parti temsilcilerinin konuşmalarının ardından yapılan oylamada Cumhurbaşkanlığı tezkeresinde; Türk askerinin Somali'de terörizm ve diğer tehditlere karşı güvenliğin sağlanması faaliyetlerine destek amacıyla görevlendirildiği belirtildi.

Türkiye ile Somali arasındaki savunma iş birliği anlaşması çerçevesindeki tezkerenin deniz yetki alanlarında kontrolün sağlanmasını ve deniz kaynaklarının Somali ekonomisine kazandırılmasını hedeflediği ifade edildi.

Tezkereye ilişkin TBMM kararına ulaşmak için tıklayabilirsiniz