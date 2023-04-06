İzmir Klasik Türk Müziği Devlet Korosu’nun kadrolu ses sanatçılarından Şenay Taşpınarlı’nın vefat ettiği öğrenildi.İZMİR (İGFA) - Acı haberi TSM sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu.

50 yaşındaki meslektaşı Şenay Taşpınarlı’nın hayatını kaybettiğini yazan Akay, “Bir süredir rahim kanseri nedeni ile hastanede tedavi gören 50 yaşındaki Türk sanat müziği sanatçısı Şenay Taşpınarlı’yı, 4 Nisan tarihinde kaybettiğimizi öğrendim. İzmir Klasik Türk Müziği Devlet Korosu’nda ses sanatçısı olarak da görev yapan Şenay Taşpınarlı, Bülent Ersoy’un vokalistliğini yaptığı dönemde, Bülent Hanım’a kemanı ile eşlik eden değerli keman sanatçımız Yaşar Taşpınarlı ile tanışmış ve 1 yıl önce de Yaşar Bey’le dünya evine girmişti. Yaşar Bey başta olmak üzere tüm ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dilerim.” ifadelerini kullandı.

ŞENAY TAŞPINARLI KİMDİR?

Aydın'da 1973 yılında Aydın’da dünyaya gelen Şenay Taşpınarlı, 1995 yılında Aydın Kültür ve Sanat Derneği Korosu'nda müzik çalışmalarına başladı ve ünlü şarkıların bestekârı Yılmaz Yüksel’den nazariyat ve solfej dersleri aldı. Sanatçı, 1999 yılında TRT'nin açmış olduğu Amatör Sesler Yarışması’nda Türkiye birincisi olduktan sonra, 6 yıl süre ile istisna akitli ses sanatçısı olarak TRT İzmir Radyosu’nda görev yaptı ve daha sonra İzmir Klasik Türk Müziği Devlet Korosu’na kadrolu ses sanatçısı olarak girdi.