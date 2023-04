Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi’ni ziyaret ederken, TSYD Yönetim Kurulu’nun sürpriziyle karşılaştı.

ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi Nihat Geven Tesisleri’ne gelerek, TSYD Yönetim kurulu ile spor konulu sohbet etti. Sohbetin ardından TSYD Yönetimi de Başkan Karalar’a dünyaca ünlü karikatürist Mesut Yavuz’un çizdiği Zeydan Karalar, karikatürünü armağan etti. Adana Demirspor ve Beşiktaş temalı karikatürünü görünce büyük bir mutluluk yaşayan Başkan Karalar, “Çok güzel bir armağan ve büyük bir sürpriz oldu benim için. Bir tarafta Demirspor forması, diğer tarafta da Beşiktaş forması. Çok güzel düşünülmüş bir çalışma. TSYD ailesine çok teşekkür ediyorum.

Bu karikatürü çizen Mesut Yavuz’a da sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Benim için ölümsüz bir armağan oldu. Odamın en güzel yerine koyacağım” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin her zaman spora büyük katkılar sağladığını ve sporun dostu olduğunu belirten Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şube Başkanı Kerim Hoşfikirer de, “Zeydan başkan her zaman sporun içerisinde. Sporun her branşına destek oluyor. Sporun içerisinde olmasından dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.