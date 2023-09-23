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Halkbank üçüncü seti 25-21 alırken, dördüncü setten de 25-16 üstün ayrıldı ve maçı 3-1 kazandı. Böylece turnuvadaki tüm takımlar 1’er galibiyete ulaşırken, organizasyon bugün oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak.

İlk maçında Spor Toto’yu mağlup eden Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Alanya Belediyespor’a yenilen Halkbank Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda karşılaştı. Müsabakanın ilk setini Halkbank 25-23 alırken, ikinci set 27-25 Bursa Büyükşehir Belediyespor’un üstünlüğüyle tamamlandı.

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