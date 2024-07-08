Bu yıl ilki düzenlenen TSYD Görsel Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buldu.BURSA (İGFA) - TSYD Levent Tesisleri’nde düzenlenen törene TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir ile İlhan Öztat’ın da aralarında bulunduğu yönetim kurulu üyeleri, dernek üyeleri, ödül alanlar ve aileleri katıldı.

Yarışmada TSYD Bursa Şubesi üyesi Şaban Kılıçcı üçüncülüğü elde etti. Kılıçcı’ya ödülünü TSYD yönetim kurulu üyesi İlhan Öztat verdi. Yarışmada Hüseyin Yavuz birinci ve Mürsel Çetin de ikinci oldu.

Ödül töreni sonrası sahne alan Coşkun Sabah, eşsiz performansı ve şarkılarıyla keyif dolu bir gece yaşattı.