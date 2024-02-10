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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun (TTK) Türkiye’nin enerji bağımsızlığında çok önemli bir yeri bulunduğunu belirterek “TTK, bizim göz bebeği kurumumuz. TTK’yı daha da büyüteceğiz.” dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak’ta Madenci Anıtı’nda düzenlenen mitingi katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önce kürsüye gelen Enerji Bakanı Bayraktar, şunları söyledi:

ENERJİ BAĞIMSIZLIĞININ BAŞKENTİ: Zonguldak hakikaten enerjinin başkenti, kömürün başkenti. 2020 yılında keşfini yaptığımız Sakarya Gaz Sahası'ndan doğal gazı getirdiğimiz, Türkiye'de hane halkıyla sizlerle buluşturduğumuz yerin başkenti. İnşallah Türkiye'nin enerji bağımsızlığının başkenti olacak. Bizim için müstesna bir yer.

CANLARINI HİÇE SAYDILAR: Çarşamba günü yine buradaydım. Sizlere beraberdik. Çok acı bir felakat yaşadı ülkemiz. 6 Şubat depremlerinde ülkemiz çok acı bir felaket yaşadı. O depremlerde Zonguldak'taki madenci kardeşlerimiz, TTK'daki madenci kardeşlerimiz burada bizlerle beraber. Bütün deprem bölgelerinde vatandaşımızın yanındaydılar. Kahramanca kendi canlarını hiçe sayarak o bölgede görev yaptılar. Ben onlara sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Milletimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum.

GÖZ BEBEĞİMİZ: TTK bizim göz bebeği bir kurumumuz. Türkiye'nin biraz önce ifade ettiğim gibi enerji bağımsızlığında çok çok önemli bir yeri olan kurumumuz. İnşallah TTK'yı daha da büyüteceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere müjdesini verdiği 2 bin işçi alımını gerçekleştirdik. İnşallah TTK'nın üretimini artırarak istihdama daha da katkısını sağlayacağız. Filyos'ta büyük bir yatırım devam ediyor.