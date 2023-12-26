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Türkiye’nin insanlı ilk uzay görevi için özel bir peç tasarlandı. Logonun hikayesi, Türkiye Uzay Ajansı (TUA)'nın sosyal hesaplarından videolu anlatıldı.ANKARA (İGFA) - TUA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu' için tasarlanan armanın hikayesine yer verildi.

Uzay görevlerinin bir ritüeli olan armalar her görev için özel tasarlandığının altı çizilen paylaşımda, armanın içerisindeki her detay bir mesaj ve anlam taşıdığı vurgulandı.

Uzay görevlerinin bir ritüeli olan armalar her görev için özel tasarlanmaktadır. Armanın içerisindeki her detay bir mesaj ve anlam taşımaktadır. İşte Türkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu görevinde astronotumuzun omzunda uzaya çıkacak ilk armamız ve anlamları. ???? ???????? pic.twitter.com/8PjX7S4uBN— Türkiye Uzay Ajansı (@tuajans) December 26, 2023

İşte Türkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu görevinde astronotumuzun omzunda uzaya çıkacak ilk armamız ve anlamları:

Peçin en dikkat çeken yerinde yuvarlak formda bayrağımız yer alıyor. Hemen üstünde ise, Cumhuriyetimizin 100. yılını simgeleyen 100 sayısı yer alıyor. Etrafındaysa 16 yıldız yer almakta. Bunlar, 16 Türk devletini simgeleyen yıldızlar. Yıldızların hemen altında ülkemizi görüyoruz. Dünyaca kabul gören turkuaz renklerde hem de… Ve son olarak, çok önemli anlamları olan 8 köşeli Selçuklu yıldızı var. Yerle gök arasındaki bağlantı geçişini simgeleyen ve ayrıca İslam’ın temel 8 prensibini de temsil eden bu 8 köşeli yıldız ile armamız bütünlüğünü sağlamış oluyor.