Bilişim Sanayicileri Derneği'nin (TÜBİSAD), 6 Şubat 2023‘te yaşanan yıkıcı depremlerin ardından “iyilik bulaşıcıdır” motivasyonuyla hayata geçirdiği Teknolojik Eğitim Sınıfı projesi (TES) kapsamında, Equinix Vakfı ve Equinix Türkiye'nin katkılarıyla Hatay Serinyol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde iki yeni Teknolojik Eğitim Sınıfı açıldıHATAY (İGFA) - TÜBİSAD Teknolojik Eğitim Sınıfı Projesi kapsamında Equinix Vakfı ve Equinix Türkiye'nin katkılarıyla Hatay Serinyol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde iki yeni Teknolojik Eğitim Sınıfının açılışı yapıldı. Hem öğrencilerin hem de bölge halkının ortak kullanımına sunulan sınıflar; 3D yazıcı, dizüstü bilgisayarlar, robotik kitler ve yazıcılar gibi teknolojik ekipmanlarla donatıldı.

AFET BÖLGESİNDEKİ SINIF SAYISI 24'E ULAŞTI

Serinyol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açılan bu iki yeni sınıfla birlikte Hatay'daki TÜBİSAD Teknolojik Eğitim Sınıfı sayısı 14'e ulaşırken; afet bölgesi Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Osmaniye'deki sınıf sayısı ise 24'e ulaştı. Açılış kapsamında, çeşitli sunumlar, paneller ve söyleşiler gerçekleştirildi; alanında uzman profesyoneller, öğrencilerle bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini paylaştılar. Equinix Türkiye profesyonelleri tarafından gerçekleştirilen panellerde ve dijital kariyer yolculuğu sohbetlerinde, teknoloji dünyasındaki yenilikler ve gelişmeler öğrencilere aktarıldı.

“BÖLGEDEKİ FIRSAT EŞİTSİZLİĞİNİ AZALTMAK HEDEFİYLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Derneğin en önemli misyonlarımızdan birinin dijital kapsayıcılık, nitelikli eğitim ve fırsat eşitliğini sağlamak olduğunu belirten TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali TOMBALAK, “6 Şubat'ta ne yazık ki ülkemizin en büyük felaketlerinden birini yaşadık. Felaketin ardından üyelerimizin büyük desteğiyle hemen bölgedeki eğitim ve gelişim ihtiyaçları için kullanabilecek TÜBİSAD Teknolojik Eğitim Konteyneri/Sınıfı (TEK/TES) projesini hayata geçirdik. Bu yılki hedefimiz bu sınıfların sayısını 25'e çıkarmaktı. Equinix Vakfı ve Equinix Türkiye'nin katkılarıyla açılışını yaptığımız sınıflarla birlikte sayıyı 24'e çıkardık. Bölgedeki fırsat eşitsizliğini azaltmak hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz. Tüm üyelerimizin desteklerini bekliyoruz” dedi.

TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Equinix Türkiye Genel Müdürü Aslıhan Güreşcier, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutlamanın daha iyi bir yolu var mı bilmiyorum. 6 Şubat 2023 deprem felaketinden hemen sonra, TÜBİSAD Bilişim Sanayicileri Derneği ile birlikte çalışarak Equinix Vakfı olarak yapımında vesile ve destek olduğumuz TES Teknoloji Eğitim Sınıfı açılışına katılmak ve bilişim okuyan genç öğrencilerle bir araya gelmek için Antakya'daydık. Equinix Türkiye ekibimizden dört arkadaşımız, genç bilişim öğrencilerine dijital dünya ve veri merkezi altyapılarına dair seminer verdi. Duygusal olarak çok yoğun bir gündü. Eğitimde ve dijital kaynaklara erişimde fırsat eşitliği için çalışmak Equinix Vakfının varlık sebebi. Bu önemli projeye bizi dahil ettiği için TÜBİSAD Bilişim Sanayicileri Derneği ekibine çok teşekkürler." diye konuştu.