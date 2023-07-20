Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Erciyes Teknopark’ı ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın Erciyes Teknopark ziyaretine, Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oktay Özkan, ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Teknopark Genel Müdürü Serhat Dalkılıç, Genel Müdür Yardımcısı Hidayet Kiraz katıldı.

Prof. Dr. Mandal’ın Teknopark ziyaretinde ilk olarak Teknopark Genel Müdürü Serhat Dalkılıç ve firma yetkilileri tarafından yürütülen çalışmalar hakkında sunumlar gerçekleştirildi.Sunumun ardından ise Teknopark’da faaliyet gösteren firmaları ziyaret eden Prof. Dr. Mandal, firma yetkililerinden yürütülen AR-GE çalışmaları başta olmak üzere hayata geçirilecek yeni projeler hakkında da bilgiler aldı.