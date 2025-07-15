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TÜBİTAK, adayların başvuru ve sınav süreçlerini dikkatle takip etmelerini önerdi.

Sınav giriş yeri ve belgesi, 18 Temmuz 2025 tarihinde tubitak.ataaof.edu.tr adresinden ilan edilecek.

Başvuru için sınav merkezi seçildikten sonra “KAYDET” butonuna basılması yeterli.

Başvuruları 11 Temmuz'da başlayan TÜBİTAK Fen Lisesi Merkezi Yetenek Sınavı'na başvurular 16 Temmuz’a kadar e-okul üzerinden yapılabilecek. ANKARA (İGFA) - Fen Lisesi Merkezi Yetenek Sınavı başvuruları için adaylar, 16 Temmuz'a kadar https://e-okul.meb.gov.tr/ adresindeki başvuru ekranından sınav merkezini seçerek kayıtlarını tamamlayabilecek.

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