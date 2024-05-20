TÜBİTAK’ın tamamen yerli ve milli mayaları ile üretilen yoğurdun ardından ilk ayranı da tüketicilerle buluşmaya hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - TÜBİTAK iş birliğinde yerli ve milli mayalar ile yaklaşık 6 aylık bir sürede geliştirilen Binvezir tam yağlı yerli ve ekşi mayalı ayran, 21 Mayıs Salı günü BİM raflarında yerini alacak.

BİM, üretiminde kullanılan tüm hammaddelerin tamamen yerli olduğu bu yeni ürünüyle; yerli maya ile üretilen süt ürünlerinin ülkemizde yaygınlaşması, sürdürülebilir bir hale gelmesi ve ulaşılabilir olmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Binvezir tam yağlı ayran, yerli ve ekşi maya üretimiyle tüketicilere geleneksel ekşi ayran lezzeti sunacak.

1 litrelik ambalajlı ürün 21 Mayıs’ta (YARIN) Türkiye’de eş zamanlı olarak tüketicilerle buluşacak.