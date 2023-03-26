Türkiye’nin 22 ilinde olan altın madalyalı Uluslararası Tubittum dergisinin 73. Sayısı yayına yayımlandı.VAN (İGFA) - İşletme sahibi Vanlı olan Tubittum dergisi imtiyaz sahibi Hikmetullah Yetkin, “Bir dergi al bir hayata dokun” projesi kapsamında satış gelirlerini dar gelirli ailelere vereceğini bağışladı.

Türkiye’nin 22 ilinde olmak ve bu illerde dergi satışlarının ailelere destek olmak kendilerini bir nebzede olsa rahatlattığını söyleyen Yetkin, "Van ilinden Türkiye’ye satışını yaptığımız dergimizin içeriğini sizler için derleyerek sunmaya başladık. Komşu ülkemiz olan İran’ın 9 bölgesinde olmanın ve Irak’ın 1 bölgesinde olmak bizleri daha büyük hedeflere götürmeye yardımcı oluyor… Türkiye’de marka olmaya devam ediyoruz. Sosyal medya hesaplarımızda sponsorlu çalışmalar, haber sitelerinde tanıtım reklamları, açık hava reklamları ve birçok mecralarda tanıtımlarımızı yapıyoruz. Bazen, ekonomik sıkıntılara göğüs germek için var gücümüzle sabrederek hizmetlerimize aralıksız devam ediyoruz. Herkesin masasında ve kapısında olmak için halkımıza söz verdik. Markamıza güvenen ve işletmemizde markalarına marka katmak için tanıtımlarını gerçekleştiren iş insanlarımız ve okurlarımızdan ayrıca teşekkür ederiz" diye konuştu.

“BİR DERGİ AL, BİR HAYATA DOKUN” PROJESİNİ HAYATA GEÇİRDİK

Geçtiğimiz günlerde ülkemizde yaşanan felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dilerken, kalanların yaralarını sarmak adına çalışmaları hızla sürdürdüklerini belirten Yetkin, "Dergi basım yerlerinden biri olan Malatya'da ayrı bir çalışma yürüterek hızlıca eksikleri gidermek adına değerli iş insanlarımızdan destekler alarak yardımlar gerçekleştirdik. Tubittum ailesi olarak; 'Bir dergi al, bir hayata dokun' projesini hayata geçirdik. Dergimizi satın alıp, destek veren ve tanıtım gerçekleştiren herkese buradan teşekkür ederiz” dedi.

Bu arada 3 ülkede, 22 ilde olmaya devam ettiklerini ifade eden Yetkin, derginin 73. sayısında; mega projeleriyle Van’ın yükselen hızı Tuşba Belediyesi'ne kapakta yer verdiklerini söyledi. İçeriğinde ise, ASSA Dijital, Roka marketler gurubu, Yimaksan, Funda Pastaneleri, İLSA prefabrik yapı elamanları, Önaylar ofis mobilyaları, Kara eski fırın, Çavuşoğlu pastanesi, Pırlanta kuyumculuk ve birçok iş insanlarının derginin bu sayısında yer aldı.