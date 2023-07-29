Van ilinin markası olan Tubittum, Türkiye’nin 21 iline, İran ve Irak’ta yayın hayatına devam ederek bir ilke daha imza attı.VAN (İGFA)- Van ilinin gururla sunduğu markası Tubittum, Türkiye'nin 21 iline ve hatta İran ile Irak'a uzanan geniş bir okur kitlesine ulaşarak yayın hayatına başarıyla devam ediyor.

Son sayısında ise yaratıcılığın sınırlarını zorlayarak okuyucularını büyüleyen bir deneyime imza attı. Tubittum'un yeni sayısı, özgün ve etkileyici tasarımlarla hazırlanan ön kapak ve arka kapaklarıyla adeta görsel bir şölen sunuyor.

Tubittum dergisinin imtiyaz sahibi Hikmetullah Yetkin, dergide yaptığı farklılıkları ve yeni çalışmalarını anlattı.

Yetkin, “Tubittum'un kendine özgü tarzı, farklı coğrafyalara ulaşarak kültürleri ve zenginlikleri okurlara aktarmasını sağlıyoruz. Gerek Türkiye'nin farklı bölgelerine gerekse İran ve Irak gibi komşu ülkelere hitap ederek, farklı kültürlere olan anlayışı ve ilgisiyle ön plana çıkıyoruz. Tubittum, bir dergiden beklenenin ötesinde bir deneyim sunuyor. Hem içerik hem de görsellik açısından sıradanlığın dışında, sıra dışı bir yayın olarak her geçen gün daha da genişleyen bir okur kitlesiyle buluşmaya devam ediyoruz.

Tubittum dergisi olarak vizyonumuz, geleceği keşfetmek ve yön vermek için gençlere, iş dünyasına, turizme ve bilime ilham vermektedir. Genç nesilleri güçlendirmek, iş dünyasında başarıya ulaşmalarını desteklemek, turizm sektöründe yenilikleri teşvik etmek ve bilimsel keşiflere katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteriyoruz.

Misyonumuz, 8888 gibi başarı manipülasyonlarıyla insanların bilinçaltına ulaşarak Tubittum dergisine bağlanmalarını sağlamak ve başarılı bir kitle oluşturmaktır. Bu süreçte ilgi alanlarımızı genişletiyor ve video oyun dünyası, yapay zeka, ekonomi, turizm, iş ve daha fazlası gibi konularda bilgi ve içgörüler sunmayı hedefliyoruz. Misyonumuz, okuyucularımıza değerli içeriklerle donanmış bir platform sunarak onları güncel gelişmelerle buluşturmak ve kendi başarı hikayelerini yazmalarına ilham vermek üzerine odaklanmaktadır.

Tubittum dergisi olarak geleceği keşfetme, gençleri yönlendirme, iş dünyasına rehberlik etme, turizmi teşvik etme ve bilimsel keşiflere katkıda bulunma amacıyla faaliyet gösteriyoruz. İlgilendiğimiz konuların geniş yelpazesini kapsayarak vizyonumuzu ve misyonumuzu daha da güçlendirmeye ve geliştirmeye devam ediyoruz.

"Dünyanın en büyük tek gözüne sahip olabilmek için çaba sarf etmelisiniz."

Uluslararası Altın madalyalı Tubittum dergisi, 75. sayısında okuyucularına bir farklılık sunuyor. Artık derginin ön kapak kısmında Türkçe, arka kapak kısmında ise İngilizce kapak çalışmaları yer alacak. Bu adım, derginin kendini sürekli yenileme çabasını ve farklı bakış açılarını yansıtmayı amaçlıyor. Tubittum dergisi, iş insanlarına ve girişimcilere kurumsal iletişim ağı kurma hedefiyle yayın hayatına devam ediyor. Derginin en önemli özelliği ise, büyüdükçe güçlenen bir ailenin varlığı ve bu ailenin 8888 rakamlarıyla güçlerini artırma felsefesine katkı sağlamasıdır. Yenilikçi adımıyla Tubittum dergisi, okuyucularına daha geniş bir kitleye hitap etme imkanı sunacak. Türkçe ve İngilizce kapaklar, hem yerli okuyucuları hem de uluslararası alanda dergiye ilgi duyanları hedefleyerek küresel bir iletişim ağı oluşturmayı hedeflemektedir. Tubittum dergisinin bu girişimi, okuyuculara daha geniş bir perspektif sunarak farklı kültürleri ve düşünce sistemlerini keşfetme imkanı verecektir. Bu şekilde dergi, iş dünyasındaki yenilikleri takip eden ve farklı bakış açılarına sahip olan okuyucular için vazgeçilmez bir kaynak olmayı sürdürecektir.”dedi.