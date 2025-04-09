Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi (TUCSAP) 2.1 bileşeni kapsamında önemli bir faaliyet daha gerçekleştirildi. Proje çerçevesinde, sahada görev yapan veteriner hekimlerin hastalıktan şüpheli materyalleri toplamasını kolaylaştırmak amacıyla bin adet nekropsi seti temin edildi.ANKARA (İGFA) - TUCSAP Projesi, tarımsal büyümeyi desteklerken iklim dostu uygulamaları teşvik etmeye devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, TUCSAP Projesi Kapsamında Veteriner Hekimlere 1000 Nekropsi Setinin dağıtıldığını duyurdu.

Müdürlük sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tedarik edilen nekropsi setlerinin Türkiye genelindeki Adana, Ankara, Elazığ, Erzurum, İstanbul, İzmir, Konya ve Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüklerine teslim edildiğini açıkladı.

Setlerin veteriner hekimlerin çalışmalarını daha etkin ve hızlı bir şekilde yürütmesine katkı sağlayacağı kaydedildi.