Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesi kırsalında çobanlık yapan Nail Yener’in darp edilmesine ilişkin saldırıyı kınayarak suçluların en ağır bir şekilde cezalandırılmasını istedi.ANKARA (İGFA) - TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesi kırsalında çobanlık yapan Nail Yener’in darp edilmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması için hukukçulara talimat verdiğini ve yasal sürecin takipçisi olacaklarını açıkladı.

Bir çobanın öldüresiye darp edilmesinin üzüntü verici bir hadise olduğunu belirten Çelik, çobanlığın kutsal bir meslek olduğunu belirterek, "Peygamberler mesleğidir. Süleyman Şah, Ertuğrul Gazi gibi atalarımızdan bize miras kalan bu mesleği sürdürmek için canla başla çabalıyoruz. Her ne kadar bazı kesimlerce hakir görülse de biz bu mesleği onurumuzla gurur duyarak yapıyoruz. İnsanlarımız en doğal bir şekilde beslensin, şifa kaynağı olan kuzu ve oğlak etinden faydalansın diye çobanlarımız dağda bayırda, tatil bayram demeden bu kutsal mesleği yapıyorlar. Nail kardeşim de bu kutsal mesleği yapan insanlardan birisi olarak kendisine yapılan saldırıyı sektör temsilcisi olarak esef ve şiddetle kınıyorum. Bu saldırıyı sadece bir çobana değil, binlerce çobanımıza, masum insanlara ve vicdan ehli olan herkese yapılmış bir saldırı olarak görüyorum. Yapılan saldırıya yönelik görüntüler olmasaydı belki saldırganların bir yalanları bin doğruyu silecekti ve yargıyı bile bile yanıltacaklardı. Bir insana hem işkence yapacaksın hem de güle oynaya alay edeceksin ve bunun da yargı nezdinde cezasız kalacağını zannedeceksin. Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunarak kamuoyunun vicdanını rahatlatacak kadar gerekli cezaları almaları için hukuk mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. O açıdan TÜDKİYEB olarak bütün hukuk yollarını kullanarak sonuna kadar konunun takipçisi olacağız. Bu şiddeti uygulayanların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum.“ diye konuştu.

Çelik, görevi başında darp edilen çobanın kamera ile kaydedilerek sosyal medyada paylaşılmasının ahlaksızca yapılmış bir davranış olduğuna vurgu yaparak “ İki ahlaksızın engelli bir çobanımızı öldüresiye sopayla döverek ve dakikalarca süren işkence görüntülerini kameraya alıp sosyal medyada paylaşılması asla kabul edilebilir bir şey değildir. Çoban kardeşimizin hayvanlarını otlatmakta olduğu bir anda yapılan bu saldırı ahlaki çöküntünün iyice gün yüzüne çıktığı bir olay olarak hafızalarda yer alacaktır. Üstelik taciz yalanı ve tehdidi ile bu denli şiddet uygulayacak kadar gözü dönmüş bu ahlaksızların hak ettikleri cezayı almaları yüreğimize bir nebze de olsa su serpecektir. ” dedi.

Böyle bir hadisenin bir daha yaşanmaması dileklerinde bulunan Genel Başkan Çelik “Umarım böyle çirkin bir hadise bir daha yaşanmaz. Nail kardeşim gibi zamanının çoğunu hayvanlarıyla geçiren, yüreği temiz, hayvan sevgisiyle dolu tüm çobanlarımızın tertemiz alınlarından öpüyor, Nail kardeşimize ve muhterem ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.“ dedi.