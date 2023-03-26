Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Tarım ve orman alanlarında düzenlemeleri içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşması ile birlikte tarımda yeni bir dönemin başladığını belirtti.ANKARA (İGFA) - TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, kanun değişikliği teklifinin yasalaşması ile tarım sektöründe yaşanılan büyük sıkıntıların artık geride kalacağına dikkat çekerek, yeni yasayla birlikte yıllarca tarımın kanayan yaralarının sarılacağını söyledi.

Özellikle üretimin planlanması noktasında son derece önemli bir adım atıldığını kaydeden Çelik, "Tarımsal üretimin planlanması ile birlikte 85 milyon nüfusumuzun gıda güvencesinin sağlanması yanında verimlilik de artırılacaktır. Daha da önemlisi çiftçilerimizin hangi ürünü ne kadar üreteceği önceden belirlenecek böylece arz ve talepten kaynaklanan mağduriyetlerin önüne geçilecektir. Dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanlığımızca yapılacak iyi bir üretim planlamasının sektörün önünün açacak önemli bir hamle olarak görüyoruz" dedi.

Sözleşmeli üretim ve boş kalan arazilerin üretime kazandırılması konularının da yasalaştığını ifade eden Çelik, “Bakanlığımızca tarım sektöründe sözleşmeli üretimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli düzenlemelerin yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Çiftçilerimiz ve yetiştiricilerimizin sözleşmeli üretim ile birlikte pazarlama sorunları ortadan kalkacaktır. Ancak bizim talebimiz, sözleşmeli üretim kapsamında küçükbaş hayvancılığa özel önem verilmesidir. Ayrıca boş arazilerin üretime kazandırılması noktasında yem bitkilerinin yetiştirilmesine öncelik ve ağırlık verilerek kaba yem açığımızın kapatılabileceğini düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Genel Başkan Nihat Çelik, Tarım ve orman alanlarındaki düzenlemeleri içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasını sağlayan Tarım ve Orman Bakanı Prof.Dr. Vahit Kirişçi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç ve komisyon üyeleri ile tüm Milletvekillerine sektör adına hayırlı olması temennileriyle birlikte teşekkür etti.