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Özcan’da “4. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erhan Akgül’ü belediyemizde misafir etmekten onur duyduk. İade-i ziyaretleri için komutanımıza teşekkür eder, görevinde kolaylıklar dileriz.”

Akgül, ziyaretinde Özcan’a hayırlı olsun diyerek görevinde başarılar diledi.

Keşan 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgenereal Erhan Akgül, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan’ı ziyaret etti. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgenereal Erhan Akgül, 31 Mart’ta 4.dönem Keşan Belediye Başkanı seçilen Op.Dr. Mehmet Özcan’ı makamında ziyaret etti.

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