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Salon Tuğba ve Bien Oriss markalarının sahibesi Tuğba Yiğit 2024 kreasyonlarını “Savaş’a Hayır Diyoruz “ teması ile Fişekhane’ de tanıttı.İSTANBUL (İGFA) - Defilenin organizatörlüğünü Sultan Bozkuş sunuculuğunu İpek Tanrıyar’ın , koreografisini Asil Çağıl’ın üstlendiğidefilede baş manken olarak Özge Ulusoy , Demet Şener ,Zeliha Çal ve Gamze Balım , Açelya Kartal, Şebnem Sürücü ile birlikte bir çok model podyumda yer aldı.

Geceye ilgi büyüktü. Protokol, cemiyet, iş dünyası ve magazin camiasından oyuncu sunucu Pınar Altuğ, sunucu Uğur Aslan,oyuncu model Hanımağa Nilüfer Kurt, oyuncu Hakan Aydın ,model oyuncu Didem Aksu oyuncu, Merve Boluğur gibi bir çok isim davetliler arasındaydı. Defilenin finalinde Zeliha Çal’ın giymiş olduğu gazete küpürlerinden yapılan Tuğba Yiğit ‘in tasarlamış olduğu özel kıyafet izleyicilerden tam not aldı.

Defilede çocukların katledilmemesi için savaşa hayır dendi.Ünlü modeller defile öncesinde yaptıkları röportajda hep bir ağızdan savaşa hayır çocuklar ölmesin diyerek mesaj verdiler.

Demet Şener ne yazıkki savaşta hep ezilen kadınlar ve çocuklar oluyor bu yüzden savaşa hayır diyoruz.

Güzel model Özge Ulusoy ise savaşın her türlüsüne karşıyız bende savaşa hayır diyorum çocuklar ölmesin diyorum. Defile sonrası Tuğba Yiğit ekibi ile birlikte sahnede kutlama yaparak geceyi sonlandırdılar.