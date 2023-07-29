TÜGİAD, G20 Genç Girişimciler İttifakı’nın 2024 yılında gerçekleştireceği Liderler Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak. Ülkemizdeki genç iş insanları ve girişimcileri bir çatı altında buluşturan TÜGİAD, üye ülkelerin başkan ve genel sekreterlerini İstanbul’da ağırlayacak.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD), ülkemizi temsil ettiği G20 Genç Girişimciler İttifakı’nın 2024 yılındaki Liderler Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak. G20 ülkelerinin gençlik organizasyonları temsilcileri tarafından ortak oluşturulan ana başlıkların, G20 Liderler Zirvesi’nde oluşan beyannameye ilave edilmesi için çalışan İttifak, genç girişimcilerin sesi olmayı hedefliyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, “2024 yılında G20 Genç Girişimciler İttifakı Liderler Zirvesi’ne ev sahipliği yaparak, üye ülkelerin başkan ve genel sekreterlerini İstanbul’da bir araya getireceğiz. Bu zirve hem üyelerimizin dünya genelindeki girişimcilik ekosistemini yakından tanıma hem de yurt dışından gelen girişimcilik liderlerinin genç iş insanlarımızın ve girişimcilerimizin potansiyelini yerinde görmelerini sağlayacak. Bu zirve ayrıca ülkemizin tanıtımı açısından da yararlı olacak. Bunun yanında, 14 Aralık’ta düzenlenecek Avrupa Birliği Genç Girişimciler Organizasyonu YES For Europe Genel Kurulunu da İstanbul’da gerçekleştirmek için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz” dedi.

DEPREM BÖLGESİNDE YARALAR SARILACAK

Temmuz ayında Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen ve dünya genelinde binlerce genç girişimciyi temsil eden G20 YEA Zirvesinde, Türkiye’nin yatırım ve girişim ortamını dünya genelindeki genç girişimcilerle paylaşarak, yeni yatırımları ülkemize çekmeye çalıştıklarını kaydeden Gürkan Yıldırım, yeni projelerini ise şöyle sıraladı:

“Yakın zamanda kuracağımız TÜGİAD Akademi’de genç iş insanlarını iş hayatına daha iyi hazırlamayı hedefliyoruz. Deprem bölgesine yapılacak yurtdışı hibe fonların, ülkemize en üst seviyede getirilmesinin yanında kuruluş kararı aldığımız iktisadi işletmemiz ile bölgedeki şirketlerimize uygun ortaklıklar ve iş imkanları yaratmayı hedefliyoruz. Bu sayede bölge ekonomisine katkı sağlayacak, yurtdışından paydaşlarımızla birlikte eğitim olanakları ve alt yapı yatırımlarına destek olacağız. Cumhuriyetimizin 100. Yılı nedeniyle 24-25 Ekim tarihlerinde uluslararası boyutta düzenleyeceğimiz Türkiye Ekonomi Forumu ile yurt içi ve yurtdışından iş insanlarını bir araya getireceğiz.”