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Dünyanın birçok ülkesinde temsilcilikleri bulunan ve iş dünyası ile genç girişimcilere öncülük eden bir kuruluş olan Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD), şimdi Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkelere yönelik koordinatörlük oluşturarak Türk dünyasında daha etkin bir rol oynamayı hedefliyor. Bu amaçla, 18. Dönem Kırgızistan Temsilcisi Cemal Ersoy, Türk Devletleri Kurucu Bölge Koordinatörü olarak görevlendirildi.BURSA (İGFA) - TÜGİAD, Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Türkmenistan arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek için çeşitli çalışmalar gerçekleştirecek.

Türk Devletleri ile iş birliği konusunda büyük bir potansiyele vurggu yapan TÜGİAD, bu iş birliğine önem vererek Türk Devletleri ve Orta Asya bölgelerine odaklandı.

Türk Devletleri Kurucu Bölge Koordinatörü Cemal Ersoy'un görevlendirilmesiyle, bölgeye ilgi çekmek ve iş birliği projeleri hayata geçirmek amacıyla bir koordinatörlük kurulması hedeflendi.

TÜGİAD, enerji, savunma sanayi, inşaat, teknoloji, hizmet ve diğer birçok sektörde ciddi iş birlikleri yapmayı hedefliyor.

Aynı zamanda, Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkelerden yatırım çekmek de öncelikli hedefler arasında bulunuyor.

Sosyal ve kültürel bağların güçlenmesine yönelik daha önce Kırgızistan temsilciliği ile bölgede başarılı çalışmalar üstlendiklerini ifade eden Cemal Ersoy, Koordinatörlük ile birlikte, tüm üye ülkelerde genç girişimcilerin sesi olacaklarını söyledi. Ekonomik ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla çeşitli organizasyonlar düzenleyerek ülkeler arası iş birliğini artırmayı planladıklarını vurgulayan Ersoy, sadece ekonomik değil, sosyal ve kültürel alanlarda da ülkeleri birbirine daha yakınlaştıracak adımların atılacağını kaydetti.