Üyelerinin ihtiyaç ve taleplerine göre birbirinden farklı etkinliklere imza atan TÜGİAD Bursa Şubesi, 2024 yılında yaşanabilecek ekonomik ve siyasi gelişmelerin konuşulduğu bir program gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Bursa Şubesi, TÜGİAD Başekonomisti Doç. Dr. Mehmet Levent Yılmaz ve TÜGİAD Politika Danışmanı ve Gazeteci Metehan Demir’in konuşmacı olarak katıldığı bir etkinlik düzenledi. Ekonomik ve küresel siyasi gelişmelerin konuşulduğu program büyük ilgi gördü.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Selim Baykal, yılın ilk ana etkinliğinde siz değerli üyelerimizle birlikte olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti. Büyük umutlarla girdikleri 2024 yılında, ekonomik ve jeopolitik olarak belirsizliklerin sürdüğünü belirten Baykal, "Dünyadaki gelişmeleri takip edip, anlamaya çalışırken, bilgi kirliliğinin de çok fazla olduğu bir yıl geçiriyoruz. Özellikle sosyal medyada yaşanan dezenformasyonla ile bilginin kaynağının ne kadar önemli olduğunu çok daha iyi anladık. Bugün aramızda değerli konuklarımız var. Onlardan bilginin kaynağının ve doğruluğunun nasıl ölçüleceğini öğrenmek istedik. Böylesine güzel bir etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

YILMAZ, “YIL SONUNDA DOLAR KURUNU 39-40 LİRA ARASI BEKLİYORUZ”

TÜGİAD Başekonomisti Doç. Dr. Mehmet Levent Yılmaz, ekonomi yönetimine dair önemli bilgiler verdiği konuşmasında enflasyon ve döviz kuru ile ilgili tahminlerini açıkladı.

Yerel seçimlerden sonra ekonomide sıkılaştırma politikalarının artacağını ifade eden Yılmaz, “Devletin birinci amacı; enflasyonu düşürmek. Bunun için de önemli adımlar atılıyor, seçimden sonra yeni hamlelerin de geleceğini görüyoruz. Özellikle iç piyasadaki enflasyon kaynaklı talebin düşürülmesi adına sıkı tedbirler uygulanacak. Baz etkisi ile beraber Haziran ayı itibariyle enflasyonda bir düşüş bekliyoruz. Ama bunun gerçekleşmesi için hayatın normal akışında devam etmesi gerekir. Dolar kuru hakkında da tahminlerini açıklayan Yılmaz, “Her şeyin normal gitmesi durumunda yıl sonunda doların 39 ile 40 lira olmasını bekliyoruz. Seçimden sonra dolar hızlı bir şekilde fırlayacak algısı var. Biz böyle bir durum beklemiyoruz. Çünkü hükümet enflasyonu düşürmeye çalışıyor. Doların artması enflasyonu tetikliyor. Dolar kuruna karşı Merkez Bankası tarafından alınan önlemler seçim sonrasında da aynı kararlılıkla devam edecektir.” dedi.

DEMİR, “UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI UZUN YILLAR SÜRECEKTİR”

TÜGİAD Politika Danışmanı ve Gazeteci Metehan Demir de iç ve dış siyasete dair önemli açıklamalarda bulundu. Yerel seçimlerin sonuçlarını şu an için ön görmenin zor olduğunu ifade eden Demir, Mart ayı ile beraber seçmen davranışlarının belli oranda belli olacağını ifade etti. Dış politikada önemli gelişmeler yaşandığına dikkat çeken Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mısır ziyaretinin siyasi ve ekonomik olarak çok önemli ve olumlu sonuçlar doğuracağını ifade etti. Dünyanın birçok yerinde başlayan savaşların uzun yıllar daha süreceğini ifade eden Demir, “Bugüne kadar dünyanın her yerinde başlayan tüm savaşlar devam ediyor. Irak, Suriye, Libya, Somali vb. ülkelerde hala savaşın etkilerini görüyoruz. Ukrayna-Rusya savaşı da uzun yıllar sürecektir. Dış politikada ve ekonomide bunu bilmemiz, buna göre hareket etmemiz gerekiyor” diye konuştu.